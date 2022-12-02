У Харкові розробили кілька планів на випадок тривалого блекауту – мер

У Харкові розроблено кілька планів на випадок тривалої відсутності електроенергії, які залежать і від термінів, і від погодних умов, розповів мер Ігор Терехов на пресконференції 2 грудня.

“Такий план розроблений, причому він на різні погодні умови, на різний строк блекауту. Різні плани. Вони відрізняються”, – зазначив Терехов.

Він також прокоментував можливість організації “пунктів незламності” у метро та згадав досвід, який місто отримало на початку повномасштабного вторгнення.

“У нас є досвід і можливість метрополітену. І ми підготували як “пункти незламності” станції метрополітену. У нас все там теж готово… Ми зараз більш досвідчені в цьому. У разі чого будемо робити, і поїзди підганяти. Тоді було легше в тому, що була напруга. Зараз буде інша ситуація. Теж, не можу всього сказати, але ми винаходимо”, – сказав Терехов.

Щодо наявних міських “пунктів незламності”, то, за словами мера, вони відкриті й зараз.

“Люди можуть зайти. Але коли будуть більш активно використовуватися? Коли не буде світла і люди будуть розуміти, що на дворі “мінус”, що немає опалення, і що не буде світла і опалення десь добу чи дві. Тоді вони будуть дуже затребувані”, – зазначив Терехов.

Також мер доручив розробити та оприлюднити інструкції для людей, як діяти у разі тривалого блекауту.