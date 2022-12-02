Росіяни у мережах розганяють фейк: 3 харків’ян загинули в “пункті незламності”

Повідомлення про загибель трьох харків’ян поширюють російські пропагандисти у телеграм-каналах, повідомляє Детектор медіа.

У повідомленнях йдеться, що харків’яни загинули від отруєння чадним газом в одному з Пунктів незламності. Мовляв, влада халатно поставилася до безпеки українців, тому є уже перші жертви. Як доказ пропагандисти прикріплюють нібито скриншоти справжніх матеріалів на українських інформаційних ресурсах. Але це — неправда.

Фактчекери VoxCheck доводять, що це вигадана новина, а скриншоти матеріалів відредаговані в графічному редакторі. Редактори низки видань та інформагенств, зокрема «Укрінформ», підтвердили, що на їхніх сайтах таку новину ніколи не публікували. На інформаційний запит речниця голови харківської ОВА повідомила, що інформація про смерть трьох людей не відповідає дійсності.

Пропагандисти поширюють фейк, аби залякати українське суспільство та переконати в тому, що нібито про них ніхто не піклується. Нещодавно до свого словника новомови окупанти додали словосполучення «пункти бездарності», що натякає на їхньому бажанні знецінити та спаплюжити старання держави допомогти українцям. До цього пропагандисти стверджували, що Пункти незламності стають ціллю для ракетного удару ворога. Мовляв, українська влада, створюючи їх, спеціально провокує Росію на ракетний обстріл.