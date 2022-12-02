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Россияне разгоняют фейк, что 3 харьковчан погибли в «пункті незламності»

Общество 14:11   02.12.2022
Оксана Якушко
Россияне разгоняют фейк, что 3 харьковчан погибли в «пункті незламності»

Сообщения о гибели трех харьковчан распространяют российские пропагандисты в телеграмм-каналах, сообщает Детектор медиа.

В сообщениях говорится, что харьковчане погибли от отравления угарным газом в одном из «Пунктів незламності». Мол, власть халатно отнеслась к безопасности украинцев, поэтому есть уже первые жертвы. В качестве доказательства пропагандисты прикрепляют якобы скриншоты настоящих материалов на украинских информационных ресурсах. Но это ложь.

Фактчекеры VoxCheck доказывают, что это вымышленная новость, а скриншоты материалов отредактированы в графическом редакторе. Редакторы ряда изданий и информагентств, в частности, «Укринформ», подтвердили, что на их сайтах такую новость никогда не публиковали. На информационный запрос спикер председателя Харьковской ОВА сообщила, что информация о смерти трех человек не соответствует действительности.

Пропагандисты распространяют фейк, чтобы запугать украинское общество и убедить в том, что якобы о них никто не заботится. Недавно в свой словарь новоязыка оккупанты добавили словосочетание «пункты бездарности», что намекает на их желании обесценить и осквернить старания государства помочь украинцам. До этого пропагандисты утверждали, что Пункты несокрушимости становятся целью ракетного удара врага. Мол, украинские власти, создавая их, специально провоцируют рф на ракетный обстрел.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 14:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о гибели трех харьковчан распространяют российские пропагандисты в телеграмм-каналах, сообщает Детектор медиа.".