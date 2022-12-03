«Харьковщина — укрепляем наши силы», — Зеленский об итогах заседания Ставки
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подвел итоги заседания Ставки верховного главнокомандующего, которое состоялось 3 декабря.
По словам главы государства, командующие доложили о ситуации на важнейших направлениях.
«В Донецкой области — Бахмут, Соледар — сейчас, как и раньше, наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Нашим героям, которые держат там оборону. Каждый, кто там, заслуживает наивысшей благодарности! А сейчас отдельно поблагодарю пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня «приземлили» очередной самолет оккупантов. Луганщина и Харьковщина — укрепляем наши силы. Юг — продолжаем «минусовать» возможности оккупантов. Граница — укрепляем весь периметр. Черноморская акватория — работаем, чтобы в итоге «Калибры» могли быть разве что на дне», — отметил Зеленский.
Как сообщали в Офисе президента, помимо оперативной ситуации на фронте на заседании также поднимали темы восстановления энергетической системы Украины и реализации мероприятий по обеспечению духовной независимости Украины.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Харьковщина — укрепляем наши силы», — Зеленский об итогах заседания Ставки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подвел итоги заседания Ставки верховного главнокомандующего, которое состоялось 3 декабря.".