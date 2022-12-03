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«Харьковщина — укрепляем наши силы», — Зеленский об итогах заседания Ставки

Общество 20:39   03.12.2022
Елена Нагорная
«Харьковщина — укрепляем наши силы», — Зеленский об итогах заседания Ставки Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подвел итоги заседания Ставки верховного главнокомандующего, которое состоялось 3 декабря.

По словам главы государства, командующие доложили о ситуации на важнейших направлениях.

«В Донецкой области — Бахмут, Соледар — сейчас, как и раньше, наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Нашим героям, которые держат там оборону. Каждый, кто там, заслуживает наивысшей благодарности! А сейчас отдельно поблагодарю пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня «приземлили» очередной самолет оккупантов. Луганщина и Харьковщина — укрепляем наши силы. Юг — продолжаем «минусовать» возможности оккупантов. Граница — укрепляем весь периметр. Черноморская акватория — работаем, чтобы в итоге «Калибры» могли быть разве что на дне», — отметил Зеленский.

Как сообщали в Офисе президента, помимо оперативной ситуации на фронте на заседании также поднимали темы восстановления энергетической системы Украины и реализации мероприятий по обеспечению духовной независимости Украины.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 20:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подвел итоги заседания Ставки верховного главнокомандующего, которое состоялось 3 декабря.".