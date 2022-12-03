“Харківщина – зміцнюємо наші сили”, – Зеленський про підсумки засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підбив підсумки засідання Ставки верховного головнокомандувача, що відбулося 3 грудня.

За словами глави держави, командувачі доповіли про ситуацію на найважливіших напрямках.

“На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої подяки! А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні «приземлили» черговий літак окупантів. Луганщина й Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо «мінусувати» можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку «Калібри» могли бути хіба що на дні”, – наголосив Зеленський.

Як повідомляли в Офісі президента, окрім оперативної ситуації на фронті на засіданні також порушували теми відновлення енергетичної системи та реалізації заходів щодо забезпечення духовної незалежності України.