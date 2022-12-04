В Харькове — авария на теплосетях: два района частично без отопления (фото)

В Немышлянском и Индустриальном районах Харькова частично прекращено теплоснабжение. Как объяснили в КП «Харьковские тепловые сети», из-за «дефекта на тепломагистрали большого диаметра». Коммунальщикам также пришлось слить теплоноситель из ряда домов.

Как сообщается на странице КП «Харьковские теплосети» в Facebook, специалисты отключили 11 теплораспределительных станций и частично слили теплоноситель из домов по бульвару Юрьева, чтобы предотвратить размораживание системы.

«Участок 95-й магистрали в Немышлянском районе диаметром 1000 мм не выдержал жесткого режима перепадов напряжения. Дефект оперативно локализовали, поврежденный участок магистрали уже раскопали, откачали воду. Ведутся сварочные работы», — отметили в КП и добавили, что 95-я магистраль — одна из старейших в городе и «несет большую нагрузку по транспортировке тепла от ТЭЦ-3».

Сейчас без отопления дома на территории, ограниченной следующими улицами: ул. Рыбалко, Филиппова, Багратиона, пр. Александровский, пр. Героев Харькова, ул. Ощепкова, ул. Подгорного, пер. Снегиревский, ул. Танкопия, ул. Харьковских Дивизий, бул. Б. Хмельницкого. Также теплоноситель не подается в дома по ул. Северина Потоцкого и пр. Александровскому.

В ХТС заверили, что все дома получат тепло сразу после устранения дефекта, а подъезды оперативно развоздушат, однако сроков — не назвали.



Фото: КП «ХТС»