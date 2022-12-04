У Харкові – аварія на тепломережах: два райони частково без опалення (фото)

У Немишлянському та Індустріальному районах Харкова частково припинено теплопостачання. Як пояснили у КП “Харківські теплові мережі”, через “дефект на тепломагістралі великого діаметру”. Комунальникам також довелося злити теплоносій із низки будинків.

Як повідомляється на сторінці КП “Харківські тепломережі” у Facebook, фахівці вимкнули 11 теплорозподільчих станцій і частково злили теплоносій з будинків на бульварі Юр’єва, щоб запобігти розморожуванню системи.

“Ділянка 95-ї магістралі у Немишлянському районі діаметром 1000 мм не витримала жорсткого режиму перепадів напруги. Дефект оперативно локалізували, пошкоджену ділянку магістралі вже розкопали, відкачали воду. Ведуться зварювальні роботи”, – зазначили у КП і додали, що 95-та магістраль – одна з найстаріших у місті та “несе велике навантаження по транспортуванню тепла від ТЕЦ-3”.

Нині без опалення будинки на території, обмеженій наступними вулицями: вул. Рибалка, вул. Філіппова, вул. Багратіона, пр. Олександрівський, пр. Героїв Харкова, вул. Ощепкова, вул. Ак. Підгорного, пров. Снігурівський, вул. Танкопія, вул. Харківських Дивізій, бул. Б. Хмельницького. Також теплоносій не подається до домів по вул. Северина Потоцького та пр. Олександрівському.

У ХТМ запевнили, що всі будинки отримають тепло одразу після усунення дефекту, а під’їзди оперативно розповітрять, проте термінів – не назвали.



Фото: КП “ХТМ”