Делал непрямой массаж сердца: в Харькове прохожий спас умирающего на улице

Помощь прохожего позволила 78-летнему мужчине, потерявшему сознание посреди улицы в Харькове, дожить до приезда бригады «скорой». Медики реанимировали его и доставили в больницу.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили о спасении двух жителей Харьковщины бригадами «скорой». Один из спасенных — 78-летний мужчина — потерял сознание на улице в Харькове.

«Следует отметить значительную помощь ответственного прохожего харьковчанина, начавшего проведение непрямого массажа сердца мужчине, потерявшему сознание в Харькове и пытавшемуся спасти больного до прибытия медицинских работников! Спасибо за помощь и ответственную жизненную позицию, вместе – мы сила!» — прокомментировали в Центре.

Вторая спасенная — 87-летняя жительница Первомайского района. Ее реанимировала бригада «скорой». Жизни пациентам спасли бригады ЭМД 1003 и 1404 в составе: фельдшера Инны Пахомовой, медбрата Никиты Колтунова, водителя Владимира Неймана; фельдшера Инны Бордун, медсестры Инны Доценко и водителя Владимира Щитова.