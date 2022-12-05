Робив непрямий масаж серця: у Харкові перехожий врятував вмираючого на вулиці
Допомога перехожого дозволила 78-річному чоловікові, який знепритомнів посеред вулиці у Харкові, дожити до приїзду бригади “швидкої”. Медики реанімували його та доправили до лікарні.
У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили про порятунок двох мешканців Харківщини бригадами “швидкої”. Один із врятованих – 78-річний чоловік – знепритомнів на вулиці в Харкові.
“Слід відзначити значну допомогу відповідального перехожого харків’янина, який розпочав проведення непрямого масажу серця чоловікові, який втратив свідомості у Харкові і намагався врятувати хворого до прибуття медичних працівників! Дякуємо за допомогу та відповідальну життєву позицію, разом – ми сила!” – прокоментували в Центрі.
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Друга врятована – 87-річна мешканка Первомайського району. Її реанімувала бригада “швидкої”. Життя пацієнтам врятували бригади ЕМД 1003 та 1404 у складі: фельдшера Інни Пахомової, медбрата Микити Колтунова, водія Володимира Неймана; фельдшера Інни Бордун, медсестри Інни Доценко та водія Володимира Щитова.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 10:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Допомога перехожого дозволила 78-річному чоловікові, який знепритомнів посеред вулиці у Харкові, дожити до приїзду бригади “швидкої”. Медики реанімували його та доправили до лікарні".