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Робив непрямий масаж серця: у Харкові перехожий врятував вмираючого на вулиці

Суспільство 10:38   05.12.2022
Оксана Горун
Робив непрямий масаж серця: у Харкові перехожий врятував вмираючого на вулиці

Допомога перехожого дозволила 78-річному чоловікові, який знепритомнів посеред вулиці у Харкові, дожити до приїзду бригади “швидкої”. Медики реанімували його та доправили до лікарні.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили про порятунок двох мешканців Харківщини бригадами “швидкої”. Один із врятованих – 78-річний чоловік – знепритомнів на вулиці в Харкові.

“Слід відзначити значну допомогу відповідального перехожого харків’янина, який розпочав проведення непрямого масажу серця чоловікові, який втратив свідомості у Харкові і намагався врятувати хворого до прибуття медичних працівників! Дякуємо за допомогу та відповідальну життєву позицію, разом – ми сила!” прокоментували в Центрі.

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    • Друга врятована – 87-річна мешканка Первомайського району. Її реанімувала бригада “швидкої”. Життя пацієнтам врятували бригади ЕМД 1003 та 1404 у складі: фельдшера Інни Пахомової, медбрата Микити Колтунова, водія Володимира Неймана; фельдшера Інни Бордун, медсестри Інни Доценко та водія Володимира Щитова.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Допомога перехожого дозволила 78-річному чоловікові, який знепритомнів посеред вулиці у Харкові, дожити до приїзду бригади “швидкої”. Медики реанімували його та доправили до лікарні".