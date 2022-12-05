Харьковская 92-я бригада показала, как сбили вражеский вертолет Ка-52 (видео)

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая дислоцируется на Харьковщине, вероятно, также принимала участие в сбитии вражеского вертолета Ка-52 днем 4 декабря.

На странице бригады в Facebook опубликовали соответствующее видео с эмблемой подразделения, которое начинается с текста «совместная работа — хороший результат».

Накануне в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали, что вертолет «приземлило» подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток».

Где именно сбили вертолет — официально не указывалось. По данным СМИ, это произошло на Сватовском направлении.

Как сообщалось, 1 декабря в Купянском районе Харьковской области также был сбит вражеский вертолет.