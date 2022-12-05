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Харьковская 92-я бригада показала, как сбили вражеский вертолет Ка-52 (видео)

Происшествия 21:51   05.12.2022
Елена Нагорная
Харьковская 92-я бригада показала, как сбили вражеский вертолет Ка-52 (видео)

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая дислоцируется на Харьковщине, вероятно, также принимала участие в сбитии вражеского вертолета Ка-52 днем 4 декабря.

На странице бригады в Facebook опубликовали соответствующее видео с эмблемой подразделения, которое начинается с текста «совместная работа — хороший результат».

Накануне в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали, что вертолет «приземлило» подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток».

Где именно сбили вертолет — официально не указывалось. По данным СМИ, это произошло на Сватовском направлении.

Как сообщалось, 1 декабря в Купянском районе Харьковской области также был сбит вражеский вертолет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 21:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая дислоцируется на Харьковщине, вероятно, также принимала участие в сбитии вражеского вертолета Ка-52 днем 4 декабря.".