Харківська 92-га бригада показала, як збили ворожий вертоліт Ка-52 (відео)

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка дислокується на Харківщині, ймовірно також брала участь у збитті ворожого вертольота Ка-52 вдень 4 грудня.

На сторінці бригади у Facebook опублікували відповідне відео з емблемою підрозділу, яке починається з тексту “спільна робота – гарний результат”.

Напередодні в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли, що гелікоптер “приземлив” підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування “Схід”.

Де саме збили вертоліт – офіційно не вказувалося. За даними ЗМІ, це сталося на Сватівському напрямку.

Як повідомлялося, 1 грудня у Куп’янському районі Харківської області також було збито ворожий гелікоптер.