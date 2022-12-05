Харківська 92-га бригада показала, як збили ворожий вертоліт Ка-52 (відео)
92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка дислокується на Харківщині, ймовірно також брала участь у збитті ворожого вертольота Ка-52 вдень 4 грудня.
На сторінці бригади у Facebook опублікували відповідне відео з емблемою підрозділу, яке починається з тексту “спільна робота – гарний результат”.
Напередодні в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли, що гелікоптер “приземлив” підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування “Схід”.
Де саме збили вертоліт – офіційно не вказувалося. За даними ЗМІ, це сталося на Сватівському напрямку.
Як повідомлялося, 1 грудня у Куп’янському районі Харківської області також було збито ворожий гелікоптер.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 21:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка дислокується на Харківщині, ймовірно також брала участь у збитті ворожого вертольота Ка-52 вдень 4 грудня.".