Ворожий вертоліт збили українські захисники в Куп’янському районі – Генштаб
1 грудня в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий вертоліт.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00, проте – без подробиць.
Також у Генштабі розповіли, що протягом доби російська армія обстріляла з різного озброєння райони 16 населених пунктів Харківської області, а біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ще й завдала авіаудару.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 19:59;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 грудня в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий вертоліт.".