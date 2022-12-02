Ворожий вертоліт збили українські захисники в Куп’янському районі – Генштаб

1 грудня в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий вертоліт.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00, проте – без подробиць.

Також у Генштабі розповіли, що протягом доби російська армія обстріляла з різного озброєння райони 16 населених пунктів Харківської області, а біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ще й завдала авіаудару.