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Ворожий вертоліт збили українські захисники в Куп’янському районі – Генштаб

Події 19:59   02.12.2022
Елена Нагорная
Ворожий вертоліт збили українські захисники в Куп’янському районі – Генштаб

1 грудня в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий вертоліт.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00, проте – без подробиць.

Також у Генштабі розповіли, що протягом доби російська армія обстріляла з різного озброєння райони 16 населених пунктів Харківської області, а біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ще й завдала авіаудару.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 19:59;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 грудня в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий вертоліт.".