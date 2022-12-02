Армія РФ завдала авіаудару в районі села на Харківщині – Генштаб
Протягом доби російська армія обстріляла з різного озброєння райони 16 населених пунктів Харківської області, а біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ще й завдала авіаудару.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Зокрема, на Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка.
На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка, також завдав авіаудару неподалік Кислівки.
“Зберігається загроза ракетних ударів загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України”, – додали у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 18:20;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російська армія обстріляла з різного озброєння райони 16 населених пунктів Харківської області, а біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ще й завдала авіаудару.".