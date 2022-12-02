Армия РФ нанесла авиаудар в районе села на Харьковщине — Генштаб
В течение суток российская армия обстреляла из различного вооружения районы 16 населенных пунктов Харьковской области, а возле одного из них — села Кисловка Купянского района — еще и нанесла авиаудар.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
В частности, на Слобожанском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Бударки и Бологовка.
На Купянском направлении противник ведет оборону. Обстрелял районы населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Двуречная, Кисловка, Котляровка и Табаевка, также нанес авиаудар неподалеку Кисловки.
«Сохраняется угроза ракетных ударов захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия обстреляла из различного вооружения районы 16 населенных пунктов Харьковской области, а возле одного из них — села Кисловка Купянского района — еще и нанесла авиаудар.".