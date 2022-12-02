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Армия РФ нанесла авиаудар в районе села на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:20   02.12.2022
Елена Нагорная
Армия РФ нанесла авиаудар в районе села на Харьковщине — Генштаб

В течение суток российская армия обстреляла из различного вооружения районы 16 населенных пунктов Харьковской области, а возле одного из них — села Кисловка Купянского района — еще и нанесла авиаудар.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

В частности, на Слобожанском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Бударки и Бологовка.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Обстрелял районы населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Двуречная, Кисловка, Котляровка и Табаевка, также нанес авиаудар неподалеку Кисловки.

«Сохраняется угроза ракетных ударов захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — добавили в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия обстреляла из различного вооружения районы 16 населенных пунктов Харьковской области, а возле одного из них — села Кисловка Купянского района — еще и нанесла авиаудар.".