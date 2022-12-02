Ракетный удар по Харьковщине: пострадали две женщины — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ночного удара ракетами С-300 по территории Чугуевского района пострадали женщины 67 и 24 лет.
«Около полуночи в с. Клугино-Башкировка оккупанты попали ракетой С-300 в жилой дом. Пострадала женщина 67 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение и предоставили медицинскую помощь, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней женщине была оказана помощь на месте. Есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома», — написал глава ХОВА в telegram.
Напомним, на месте обстрела утром уже побывала мэр Чугуева Галина Минаева. Она сообщила, что людям из поврежденного дома предоставят временное жилье.
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Сам удар произошел около 23:20 1 декабря. Наблюдатели насчитали вылет четырех ракет из Белгородской области. В Харькове жители северных и северо-восточных районов слышали отдаленные взрывы.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ночного удара ракетами С-300 по территории Чугуевского района пострадали женщины 67 и 24 лет".