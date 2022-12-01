Live
  • Пятница 02.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.92
    • 🟢

Армия РФ ударила ракетами по Харьковщине: прогремели взрывы

Происшествия 23:34   01.12.2022
Елена Нагорная
Армия РФ ударила ракетами по Харьковщине: прогремели взрывы Фото: Вадим Беликов

Вечером 1 декабря российские военные запустили ракеты по Харьковской области.

В 23:21 в регионе была объявлена воздушная тревога, и спустя минуту наблюдатели сообщили о запуске ракет с территории Белгородской области РФ. Всего, предварительно, их было четыре. По информации из соцсетей, взрывы прогремели в Чугуевском районе. Также их слышали жители Харькова.

Официальной информации на данный момент нет.

Читайте также: Армия РФ нанесла ракетный удар по позициям ВСУ на Харьковщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:05
Захотел быть «старостой» в оккупации: жителю Изюмщины сообщили о подозрении
20:46
Чехия в течение трех лет будет давать деньги на медицину Харьковщины (видео)
20:19
Десятки генераторов и еду для пунктов обогрева в Харькове передали поляки
19:53
Убитого на Изюмщине детского писателя Вакуленко похоронят в Харькове
19:32
Вытащили прямо из огня: в Харькове копы спасли людей из горящего дома (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Армия РФ ударила ракетами по Харьковщине: прогремели взрывы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 23:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 1 декабря российские военные запустили ракеты по Харьковской области.".