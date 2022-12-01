Армия РФ ударила ракетами по Харьковщине: прогремели взрывы
Фото: Вадим Беликов
Вечером 1 декабря российские военные запустили ракеты по Харьковской области.
В 23:21 в регионе была объявлена воздушная тревога, и спустя минуту наблюдатели сообщили о запуске ракет с территории Белгородской области РФ. Всего, предварительно, их было четыре. По информации из соцсетей, взрывы прогремели в Чугуевском районе. Также их слышали жители Харькова.
Официальной информации на данный момент нет.
Читайте также: Армия РФ нанесла ракетный удар по позициям ВСУ на Харьковщине — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ ударила ракетами по Харьковщине: прогремели взрывы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 23:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 1 декабря российские военные запустили ракеты по Харьковской области.".