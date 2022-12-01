Армия РФ ударила ракетами по Харьковщине: прогремели взрывы

Вечером 1 декабря российские военные запустили ракеты по Харьковской области.

В 23:21 в регионе была объявлена воздушная тревога, и спустя минуту наблюдатели сообщили о запуске ракет с территории Белгородской области РФ. Всего, предварительно, их было четыре. По информации из соцсетей, взрывы прогремели в Чугуевском районе. Также их слышали жители Харькова.

Официальной информации на данный момент нет.