Армия РФ нанесла ракетный удар по позициям ВСУ на Харьковщине — Генштаб
За сутки враг нанес ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области, а кроме этого обстрелял районы еще 13 населенных пунктов региона.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам вражеской артиллерии различных типов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочковое, Малая Волчья, Бударки, Двуречная и Западное.
На Купянском направлении армия РФ обороняется, за сутки обстреляла районы населенных пунктов Табаевка, Крохмальное и Берестовое.
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«Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки враг нанес ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области, а кроме этого обстрелял районы еще 13 населенных пунктов региона.".