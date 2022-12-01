Армия РФ нанесла ракетный удар по позициям ВСУ на Харьковщине — Генштаб

За сутки враг нанес ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области, а кроме этого обстрелял районы еще 13 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам вражеской артиллерии различных типов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочковое, Малая Волчья, Бударки, Двуречная и Западное.

На Купянском направлении армия РФ обороняется, за сутки обстреляла районы населенных пунктов Табаевка, Крохмальное и Берестовое.

«Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — добавили в Генштабе.