Интенсивность обстрелов Купянщины возросла в несколько раз — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об обострении ситуации в прифронтовом районе Харьковской области.

«В несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе», — написал Синегубов в telegram 1 декабря.

По его информации, россияне беспрерывно обстреливали населенные пункты района из артиллерии.

«Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, складах, есть попадания по открытым территориям», — перечислил глава ХОВА.

Также досталось приграничным Волчанской и Липецкой громадам. Там горели гаражи, повреждены фасады частных домов.

«По данным Областного центра экстренной медицинской помощи – без пострадавших», — сообщил Синегубов.