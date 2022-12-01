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Интенсивность обстрелов Купянщины возросла в несколько раз — Синегубов

Происшествия 09:15   01.12.2022
Оксана Горун
Интенсивность обстрелов Купянщины возросла в несколько раз — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об обострении ситуации в прифронтовом районе Харьковской области.

«В несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе», — написал Синегубов в telegram 1 декабря.

По его информации, россияне беспрерывно обстреливали населенные пункты района из артиллерии.

«Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, складах, есть попадания по открытым территориям», — перечислил глава ХОВА.

Также досталось приграничным Волчанской и Липецкой громадам. Там горели гаражи, повреждены фасады частных домов.

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«По данным Областного центра экстренной медицинской помощи – без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 09:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об обострении ситуации в прифронтовом районе Харьковской области".