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На Харьковщине обстрелами повреждены дома и газопроводы, произошли 4 пожара

Происшествия 08:16   01.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине обстрелами повреждены дома и газопроводы, произошли 4 пожара Фото ДСНС

В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. Пострадали дома и хозяйственных здания в Липцах, Купянской, Волчанской и Шевченковской громадах.

В целом за сутки из-за вражеских обстрелов на Харьковщине произошли четыре пожара.

«Около 16:00 враг обстрелял поселок Липцы Харьковского района. В результате попадания в жилую зону в двух четырехэтажных домах повреждены фасады, выбиты окна перебита сеть газоснабжения, а также произошел пожар в трех гаражах. Его площадь составила 10 кв. м», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Кондрашовка Купянской громады вражеский снаряд ударил в частное хозздание. Произошел пожар на площади 40 кв. м. В Волчанских Хуторах уже ближе к ночи — в 22:53 также был пожар из-за обстрела — в бане на территории частного домовладения.

«В 04:45 была обстреляна тракторная бригада в селе Безмятежное Шевченковского общества. Загорелась сухая трава на площади 20 кв. м. С пожаром справились местные жители до прибытия спасателей», — дополнили в ГСЧС.

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    • Кроме того, спасатели осмотрели места обстрелов, не вызвавших пожаров. «Прилетело» в Кондрашовку и Купянск. Пострадали частные дома. О пострадавших людях в результате всех этих обстрелов спасатели не сообщают.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 08:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. Пострадали дома и хозяйственных здания в Липцах, Купянской, Волчанской и Шевченковской громадах".