На Харківщині обстрілами пошкоджено будинки та газопроводи, сталися 4 пожежі

У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби. Постраждали будинки та господарські будівлі у Липцях, Куп’янській, Вовчанській та Шевченківській громадах.

Загалом за добу через ворожі обстріли на Харківщині сталися чотири пожежі.

“Близько 16:00 ворог обстріляв селище Липці Харківського району. Внаслідок влучання в житлову зону у двох чотириповерхових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна перебито мережу газопостачання, а також сталася пожежа в трьох гаражах. Її площа склала 10 кв. м”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У селі Кондрашівка Куп’янської громади ворожий снаряд вдарив у приватну господарчу будівлю. Сталася пожежа на площі 40 кв. м. У Вовчанських Хуторах вже ближче до ночі – о 22:53 також була пожежа через обстріл – у лазні на території приватного домоволодіння.

“О 04:45 була обстріляна тракторна бригада у селі Безмятежне Шевченківської громади. Загорілась суха трава на площі 20 кв.м. З пожежею впорались місцеві до прибуття рятувальників”, – доповнили в ДСНС.

Крім того, рятувальники оглянули місця обстрілів, які не спричинили пожеж. “Прилетіло” до Кондрашівки та Куп’янська. Постраждали приватні будинки. Про постраждалих людей внаслідок всіх цих обстрілів рятувальники не повідомляють.