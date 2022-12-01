На Харківщині обстрілами пошкоджено будинки та газопроводи, сталися 4 пожежі
У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби. Постраждали будинки та господарські будівлі у Липцях, Куп’янській, Вовчанській та Шевченківській громадах.
Загалом за добу через ворожі обстріли на Харківщині сталися чотири пожежі.
“Близько 16:00 ворог обстріляв селище Липці Харківського району. Внаслідок влучання в житлову зону у двох чотириповерхових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна перебито мережу газопостачання, а також сталася пожежа в трьох гаражах. Її площа склала 10 кв. м”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У селі Кондрашівка Куп’янської громади ворожий снаряд вдарив у приватну господарчу будівлю. Сталася пожежа на площі 40 кв. м. У Вовчанських Хуторах вже ближче до ночі – о 22:53 також була пожежа через обстріл – у лазні на території приватного домоволодіння.
“О 04:45 була обстріляна тракторна бригада у селі Безмятежне Шевченківської громади. Загорілась суха трава на площі 20 кв.м. З пожежею впорались місцеві до прибуття рятувальників”, – доповнили в ДСНС.
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Крім того, рятувальники оглянули місця обстрілів, які не спричинили пожеж. “Прилетіло” до Кондрашівки та Куп’янська. Постраждали приватні будинки. Про постраждалих людей внаслідок всіх цих обстрілів рятувальники не повідомляють.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби. Постраждали будинки та господарські будівлі у Липцях, Куп’янській, Вовчанській та Шевченківській громадах".