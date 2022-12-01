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Інтенсивність обстрілів Куп’янщини зросла в кілька разів – Синєгубов

Події 09:15   01.12.2022
Оксана Горун
Інтенсивність обстрілів Куп’янщини зросла в кілька разів – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загострення ситуації у прифронтовому районі Харківської області.

“У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп’янському районі”, – написав Синєгубов у телеграмі 1 грудня.

За його інформацією, росіяни безперервно обстрілювали населені пункти району з артилерії.

“Виникали пожежі в будинках, господарських спорудах, складах, є влучення по відкритих територіях”, – перерахував голова ХОВА.

Також дісталося прикордонним Вовчанській та Липецькій громадам. Там горіли гаражі, пошкоджено фасади приватних будинків.

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“За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги – без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 09:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загострення ситуації у прифронтовому районі Харківської області".