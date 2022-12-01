Інтенсивність обстрілів Куп’янщини зросла в кілька разів – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загострення ситуації у прифронтовому районі Харківської області.

“У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп’янському районі”, – написав Синєгубов у телеграмі 1 грудня.

За його інформацією, росіяни безперервно обстрілювали населені пункти району з артилерії.

“Виникали пожежі в будинках, господарських спорудах, складах, є влучення по відкритих територіях”, – перерахував голова ХОВА.

Також дісталося прикордонним Вовчанській та Липецькій громадам. Там горіли гаражі, пошкоджено фасади приватних будинків.

“За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги – без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.