Інтенсивність обстрілів Куп’янщини зросла в кілька разів – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загострення ситуації у прифронтовому районі Харківської області.
“У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп’янському районі”, – написав Синєгубов у телеграмі 1 грудня.
За його інформацією, росіяни безперервно обстрілювали населені пункти району з артилерії.
“Виникали пожежі в будинках, господарських спорудах, складах, є влучення по відкритих територіях”, – перерахував голова ХОВА.
Також дісталося прикордонним Вовчанській та Липецькій громадам. Там горіли гаражі, пошкоджено фасади приватних будинків.
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“За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги – без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загострення ситуації у прифронтовому районі Харківської області".