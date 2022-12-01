Армія РФ завдала ракетного удару по позиціях ЗСУ на Харківщині – Генштаб
За добу ворог завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області, а також обстріляв райони ще 13 населених пунктів регіону.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне.
На Куп’янському напрямку армія РФ обороняється, за добу обстріляла райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове.
Читайте також: Інтенсивність обстрілів Куп’янщини зросла в кілька разів — Синєгубов
“Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.”, – додали в Генштабі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ завдала ракетного удару по позиціях ЗСУ на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ворог завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області, а також обстріляв райони ще 13 населених пунктів регіону.".