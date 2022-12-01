Армія РФ завдала ракетного удару по позиціях ЗСУ на Харківщині – Генштаб

За добу ворог завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області, а також обстріляв райони ще 13 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне.

На Куп’янському напрямку армія РФ обороняється, за добу обстріляла райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове.

“Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.”, – додали в Генштабі.