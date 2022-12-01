Армія РФ вдарила ракетами по Харківщині: прогриміли вибухи

Увечері 1 грудня російські військові запустили ракети по Харківській області.

О 23:21 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, і за хвилину спостерігачі повідомили про запуск ракет з території Бєлгородської області РФ. Загалом, попередньо, їх було чотири. За інформацією із соцмереж, вибухи пролунали в Чугуївському районі. Також їх чули мешканці Харкова.

Офіційної інформації наразі немає.