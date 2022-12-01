Армія РФ вдарила ракетами по Харківщині: прогриміли вибухи
Увечері 1 грудня російські військові запустили ракети по Харківській області.
О 23:21 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, і за хвилину спостерігачі повідомили про запуск ракет з території Бєлгородської області РФ. Загалом, попередньо, їх було чотири. За інформацією із соцмереж, вибухи пролунали в Чугуївському районі. Також їх чули мешканці Харкова.
Офіційної інформації наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 23:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 1 грудня російські військові запустили ракети по Харківській області.".