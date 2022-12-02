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Ракетний удар по Харківщині: постраждали дві жінки – Синєгубов

Події 09:08   02.12.2022
Оксана Горун
Ракетний удар по Харківщині: постраждали дві жінки – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок нічного удару ракетами С-300 по території Чугуївського району постраждали жінки 67 та 24 років.

“Близько півночі у с. Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку”, – написав голова ХОВА в телеграмі.

Нагадаємо, на місці обстрілу вранці вже побувала мер Чугуєва Галина Мінаєва. Вона повідомила, що людям із пошкодженого будинку нададуть тимчасове житло.

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    • Сам удар стався близько 23:20 1 грудня. Спостерігачі нарахували виліт чотирьох ракет із Бєлгородської області. У Харкові мешканці північних та північно-східних районів чули віддалені вибухи.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 09:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок нічного удару ракетами С-300 по території Чугуївського району постраждали жінки 67 та 24 років".