Мер Чугуєва показала наслідки ракетного удару: є поранені (фото)

Мер Чугуєва Галина Мінаєва опублікувала фото з місця нічного обстрілу села Клугіно-Башкирівка під Чугуєвом, там російська ракета зруйнувала 5-поверхівку.

“Слава Богу, цього разу обійшлося без загиблих, хоча вибух наробив чимало бід. Є поранені, знищене майно багатьох мешканців міста”, – повідомила Мінаєва.

Вона побувала на місці обстрілу та обговорила першочергові потреби з керівництвом ОСББ, яке управляє будинком.

“Визначили першочергові потреби – важка техніка для демонтажу аварійних конструкцій, будівельні матеріали, відновлення пошкоджених комунікацій та забезпечення тимчасовим житлом тих, що його втратили. Всі ці питання вирішуватимемо з максимальною оперативністю”, – запевнила мер.