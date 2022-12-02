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Мер Чугуєва показала наслідки ракетного удару: є поранені (фото)

Події 08:47   02.12.2022
Оксана Горун
Мер Чугуєва показала наслідки ракетного удару: є поранені (фото)

Мер Чугуєва Галина Мінаєва опублікувала фото з місця нічного обстрілу села Клугіно-Башкирівка під Чугуєвом, там російська ракета зруйнувала 5-поверхівку.

“Слава Богу, цього разу обійшлося без загиблих, хоча вибух наробив чимало бід. Є поранені, знищене майно багатьох мешканців міста”, – повідомила Мінаєва.

Наслідки ракетного удару по Чугуєву 1 грудня 3

Вона побувала на місці обстрілу та обговорила першочергові потреби з керівництвом ОСББ, яке управляє будинком.

Наслідки ракетного удару по Чугуєву 1 грудня 2

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    • “Визначили першочергові потреби – важка техніка для демонтажу аварійних конструкцій, будівельні матеріали, відновлення пошкоджених комунікацій та забезпечення тимчасовим житлом тих, що його втратили. Всі ці питання вирішуватимемо з максимальною оперативністю”, – запевнила мер.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 08:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Чугуєва Галина Мінаєва опублікувала фото з місця нічного обстрілу села Клугіно-Башкирівка під Чугуєвом, там російська ракета зруйнувала 5-поверхівку".