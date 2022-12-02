Мер Чугуєва показала наслідки ракетного удару: є поранені (фото)
Мер Чугуєва Галина Мінаєва опублікувала фото з місця нічного обстрілу села Клугіно-Башкирівка під Чугуєвом, там російська ракета зруйнувала 5-поверхівку.
“Слава Богу, цього разу обійшлося без загиблих, хоча вибух наробив чимало бід. Є поранені, знищене майно багатьох мешканців міста”, – повідомила Мінаєва.
Вона побувала на місці обстрілу та обговорила першочергові потреби з керівництвом ОСББ, яке управляє будинком.
Читайте також: У місті Харківщини, яке ворог засипав ракетами, встановлять новорічну ялинку
“Визначили першочергові потреби – важка техніка для демонтажу аварійних конструкцій, будівельні матеріали, відновлення пошкоджених комунікацій та забезпечення тимчасовим житлом тих, що його втратили. Всі ці питання вирішуватимемо з максимальною оперативністю”, – запевнила мер.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Мер Чугуєва показала наслідки ракетного удару: є поранені (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 08:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Чугуєва Галина Мінаєва опублікувала фото з місця нічного обстрілу села Клугіно-Башкирівка під Чугуєвом, там російська ракета зруйнувала 5-поверхівку".