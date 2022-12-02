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Мэр Чугуева показала последствия ракетного удара: есть раненые (фото)

Происшествия 08:47   02.12.2022
Оксана Горун
Мэр Чугуева показала последствия ракетного удара: есть раненые (фото) Фото: telegram Галины Минаевой

Мэр Чугуева Галина Минаева опубликовала фото с места ночного обстрела села Клугино-Башкировка под Чугуевом, там российская ракета разрушила жилую 5-этажку.

«Слава Богу, на этот раз обошлось без погибших, хотя взрыв наделал немало бед. Есть раненые, уничтожено имущество многих жителей города», — сообщила Минаева.

Последствия ракетного удара по Чугуеву 1 декабря 3
Фото: telegram Галины Минаевой

Она побывала на месте обстрела и обсудила первоочередные потребности с руководством ОСМД, управляющей домом.

Последствия ракетного удара по Чугуеву 1 декабря 2
Фото: telegram Галины Минаевой

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    • «Определили первоочередные нужды — тяжелая техника для демонтажа аварийных конструкций, строительные материалы, восстановление поврежденных коммуникаций и обеспечение временным жильем потерявших его. Все эти вопросы будем решать с максимальной оперативностью», — заверила мэр.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 08:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Чугуева Галина Минаева опубликовала фото с места ночного обстрела села Клугино-Башкировка под Чугуевом, там российская ракета разрушила жилую 5-этажку".