Мэр Чугуева показала последствия ракетного удара: есть раненые (фото)

Мэр Чугуева Галина Минаева опубликовала фото с места ночного обстрела села Клугино-Башкировка под Чугуевом, там российская ракета разрушила жилую 5-этажку.

«Слава Богу, на этот раз обошлось без погибших, хотя взрыв наделал немало бед. Есть раненые, уничтожено имущество многих жителей города», — сообщила Минаева.

Она побывала на месте обстрела и обсудила первоочередные потребности с руководством ОСМД, управляющей домом.

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«Определили первоочередные нужды — тяжелая техника для демонтажа аварийных конструкций, строительные материалы, восстановление поврежденных коммуникаций и обеспечение временным жильем потерявших его. Все эти вопросы будем решать с максимальной оперативностью», — заверила мэр.