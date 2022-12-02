Вражеский вертолет сбили украинские защитники в Купянском районе — Генштаб
1 декабря в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00, однако — без подробностей.
Также в Генштабе рассказали, что в течение суток российская армия обстреляла из различного вооружения районы 16 населенных пунктов Харьковской области, а возле одного из них — села Кисловка Купянского района — еще и нанесла авиаудар.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Вражеский вертолет сбили украинские защитники в Купянском районе — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 19:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 декабря в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.".