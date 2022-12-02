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Вражеский вертолет сбили украинские защитники в Купянском районе — Генштаб

Происшествия 19:59   02.12.2022
Елена Нагорная
Вражеский вертолет сбили украинские защитники в Купянском районе — Генштаб

1 декабря в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00, однако — без подробностей.

Также в Генштабе рассказали, что в течение суток российская армия обстреляла из различного вооружения районы 16 населенных пунктов Харьковской области, а возле одного из них — села Кисловка Купянского района — еще и нанесла авиаудар.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 19:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 декабря в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.".