Вражеский вертолет сбили украинские защитники в Купянском районе — Генштаб

1 декабря в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00, однако — без подробностей.

Также в Генштабе рассказали, что в течение суток российская армия обстреляла из различного вооружения районы 16 населенных пунктов Харьковской области, а возле одного из них — села Кисловка Купянского района — еще и нанесла авиаудар.