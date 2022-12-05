«Как свиней захоронили»: в Харькове ищут могилы погибших в первые месяцы войны

И воинов теробороны, и мирных жителей, убитых российскими обстрелами, в Харькове хоронили в общих траншеях на 18-м кладбище. В мэрии уже признали нарушение закона и уволили директора КП «Ритуал».

Тем не менее, по-человечески погибших до сих пор не перезахоронили. В мэрии пеняют на зиму, длительность процедуры, необходимость проведения тестов ДНК и подготовки документов. Подробнее – в сюжете МГ «Объектив».

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Что касается 18-го кладбища, моя позиция остается такой, какая есть, а мои подчиненные будут выполнять мою позицию. Все остальное будет делать наше КП «Ритуал». Насколько мне известно, уже есть соответствующие процессы.

На 18-м кладбище погибших вследствие войны похоронили с нарушением закона – без гробов, в мешках, в общих траншеях.

Александр Асеев, сослуживец погибшего

Первый способ – это захоронение в отдельную могилу в гробу. Второй способ – захоронение через сжигание в крематории. Третий способ – развеивание праха. Вот три метода захоронения. Других способов захоронения закон не предусматривает.

В сентябре Харьковский городской совет признал, что во время похорон в конце февраля КП «Ритуал» выполняло свою работу с нарушением закона. Одним из похороненных в братской могиле был боец теробороны Роман Симонок, погибший 1 марта в результате ракетного удара по зданию ХОВА.

Александр Асеев, сослуживец погибшего

Ракета прошла по вертикали, обрушив 6 этажей конструкции здания, где находился как раз наш отряд – в комнате, в которой находился наш отряд. Из 7 человек, находившихся в комнате, где мы отдыхали, – 5 человек погибло из нашего отряда.

По закону длина могилы для взрослого человека должна быть не менее двух метров, ширина – один метр, глубина – полтора м от поверхности земли до крышки гроба. Расстояние между табличками на 124-м секторе 18-го кладбища – несколько десятков сантиметров. На двух квадратных метрах (размер могилы по закону) могут быть похоронены до 5 человек.

Александр Асеев, сослуживец погибшего

Вот этот шок погребения для них, для родителей, был больше, чем даже смерть ребенка. Им не показали тело. Неизвестно, в том месте ли он захоронен, где установлена его табличка. Таблички установлены хаотично, в общем-то.

Светлана и Сергей ищут могилу своего сына, погибшего вместе с женой от ракетных обстрелов в Харькове в апреле. О горе узнали, когда родных уже закопали.

Светлана, мать погибшего

Потеряли вот их. 12-й ряд. Я не пойму, где они. Здесь уже столько новых. Нам их даже не показали. Никто нам не пришел – не сказал. Это было от дома недалеко, когда их убило. Никто нам не пришел, не сказал.

Супруги не уверены, что их родные похоронены именно там, где указаны их имена. Светлана и Сергей настроены провести эксгумацию, чтобы убедиться в этом и похоронить молодую пару по-человечески.

Сергей, отец погибшего

Это не как людей, а как свиней похоронили.

В сентябре прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по факту массового захоронения на 18-м кладбище Харькова.

Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры

Были открыты уголовные производства по статьям: 297 – это надругательство над могилой, и статья 397 – это служебная халатность. В рамках досудебного следствия будет изучаться законность принятых решений должностных лиц, отвечающих за погребение погибших.

Всего с нарушением закона за шесть месяцев 2022 года похоронили 1220 человек. Директора КП «Ритиуал» Евгения Журавлева за это уволили. В горсовете обещают, что перезахоронят военных и тероборонцев – на Аллее Славы 18-го кладбища. Других – на 124-м секторе кладбища, но по закону.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Это такие вещи, которые нелегко выполнить, потому что есть процедура. ДНК-лаборатория, это тоже время. Кроме этого, в холодное время года в основном это нужно делать. Судмедэксперты должны производить. Документы. Все это делается и будет делаться. Уже это движение началось.