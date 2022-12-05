“Як свиней поховали”: у Харкові шукають могили загиблих у перші місяці війни

І воїнів тероборони, і мирних жителів, убитих російськими обстрілами, у Харкові ховали у спільних траншеях на 18-му цвинтарі. У мерії вже визнали порушення закону та звільнили директора КП “Ритуал”.

Проте по-людськи загиблих досі не перепоховали. У мерії нарікають на зиму, тривалість процедури, необхідність проведення тестів ДНК та підготовки документів. Докладніше – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Щодо 18-го цвинтаря, моя позиція залишається такою, якою є, а мої підлеглі виконуватимуть мою позицію. Решту робитиме наше КП “Ритуал”. Наскільки я знаю, вже є відповідні процеси.

На 18-му кладовищі загиблих внаслідок війни поховали з порушенням закону – без трун, у мішках, у загальних траншеях.

Олександр Асеєв, товариш по службі загиблого

Перший спосіб – це поховання в окрему могилу в труні. Другий спосіб – поховання через спалювання у крематорії. Третій спосіб – розвіювання праху. Ось три методи поховання. Інших способів поховання закон не передбачає.

У вересні Харківська міська рада визнала, що під час похорону наприкінці лютого КП “Ритуал” виконувало свою роботу з порушенням закону. Одним із похованих у братській могилі був боєць тероборони Роман Симонок, який загинув 1 березня внаслідок ракетного удару по будівлі ХОВА.

Олександр Асеєв, товариш по службі загиблого

Ракета пройшла по вертикалі, обрушивши 6 поверхів конструкції будівлі, де знаходився якраз наш загін – у кімнаті, де знаходився наш загін. Із 7 осіб, які перебували в кімнаті, де ми відпочивали, 5 людей загинуло з нашого загону.

За законом довжина могили для дорослої людини повинна бути не менше двох метрів, ширина – один метр, глибина – півтора метри від поверхні землі до кришки труни. Відстань між табличками на 124-му секторі 18-го цвинтаря – кілька десятків сантиметрів. На двох квадратних метрах (розмір могили згідно із законом) може бути поховано до 5 осіб.

Олександр Асеєв, товариш по службі загиблого

Ось цей шок поховання для них, для батьків, був більшим, ніж навіть смерть дитини. Їм не показали тіло. Невідомо, чи він похований, де встановлена ​​його табличка. Таблички встановлені хаотично, загалом.

Світлана та Сергій шукають могилу свого сина, який загинув разом із дружиною від ракетних обстрілів у Харкові у квітні. Про горе довідалися, коли рідних уже закопали.

Світлана, мати загиблого

Загубили ось їх. 12-й ряд. Я не збагну, де вони. Тут уже стільки нових. Нам їх не показали. Ніхто нам не прийшов – не сказав. Це було недалеко від будинку, коли їх убило. Ніхто нам не прийшов, не сказав.

Подружжя не впевнене, що їх рідні поховані саме там, де вказані їхні імена. Світлана та Сергій налаштовані провести ексгумацію, щоб переконатися в цьому та поховати молоду пару по-людськи.

Сергій, батько загиблого

Це не як людей, а як свиней поховали.

У вересні прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом масового поховання на 18-му цвинтарі Харкова.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури

Було відкрито кримінальні провадження за статтями: 297 – це наруга над могилою, і стаття 397 – це службова недбалість. У рамках досудового слідства вивчатиметься законність прийнятих рішень посадових осіб, які відповідають за поховання загиблих.

Загалом із порушенням закону за шість місяців 2022 року поховали 1220 осіб. Директора КП “Рітіуал” Євгена Журавльова за це звільнили. У міськраді обіцяють, що перепоховають військових та тероборонців – на Алеї Слави 18-го цвинтаря. Інших – на 124-му секторі цвинтаря, але за законом.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Це такі речі, які нелегко виконати, бо є процедура. ДНК-лабораторія, це також час. Крім цього, в холодну пору року в основному це потрібно робити. Судмедексперти мають робити. Документи. Все це робиться і робитиметься. Вже цей рух розпочався.