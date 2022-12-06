Синегубов: Ремонт Харьковской областной травматологии сделан более чем на 55%
Уже более чем на 55% восстановили Харьковскую областную травматологическую больницу, потерпевшую разрушения в результате двух бомбардировок и ракетного удара, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В больнице были повреждены 184 окна, перекрытия и боковые железобетонные плиты.
Кроме того, пострадали все внутренние помещения и уничтожено медицинское оборудование.
Сейчас специалисты заменили все поврежденные несущие панели, завершили ремонт всех перекрытий.
На очереди ремонт окон. Работы должны завершиться к концу декабря.
Областную травматологическую больницу отстраивают за средства субвенции из госбюджета. В целом на восстановление объектов Харьковщины правительство выделило несколько траншей на общую сумму более 900 млн гривен. В настоящее время работы продолжаются на 69 объектах, на 39 из них они уже выполнены.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 16:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже более чем на 55% восстановили Харьковскую областную травматологическую больницу, потерпевшую разрушения в результате двух бомбардировок и ракетного удара, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".