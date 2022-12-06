Синєгубов: Ремонт Харківської обласної травматології зроблений на 55%

Вже більш ніж на 55% відновили Харківську обласну травматологічну лікарню, яка зазнала руйнувань внаслідок двох бомбардувань та ракетного удару, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У лікарні було пошкоджено 184 вікна, перекриття та бічні залізобетонні плити.

Крім того, постраждали всі внутрішні приміщення та знищено медичне обладнання.

Наразі фахівці замінили всі пошкоджені несучі панелі, завершили ремонт усіх перекриттів.

На черзі ремонт вікон. Роботи мають завершитись до кінця грудня.

Обласну травматологічну лікарню відбудовують коштом субвенції з держбюджету. Загалом на відновлення об’єктів Харківщини уряд виділив кілька траншів на загальну суму понад 900 млн. гривень. Наразі роботи продовжуються на 69 об’єктах, на 39 з них вони вже виконані.