Live
  • Вівторок 06.12.2022
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Синєгубов: Ремонт Харківської обласної травматології зроблений на 55%

Суспільство 16:07   06.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Ремонт Харківської обласної травматології зроблений на 55%

Вже більш ніж на 55% відновили Харківську обласну травматологічну лікарню, яка зазнала руйнувань внаслідок двох бомбардувань та ракетного удару, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У лікарні було пошкоджено 184 вікна, перекриття та бічні залізобетонні плити.

Крім того, постраждали всі внутрішні приміщення та знищено медичне обладнання.

Наразі фахівці замінили всі пошкоджені несучі панелі, завершили ремонт усіх перекриттів.

На черзі ремонт вікон. Роботи мають завершитись до кінця грудня.

Обласну травматологічну лікарню відбудовують коштом субвенції з держбюджету. Загалом на відновлення об’єктів Харківщини уряд виділив кілька траншів на загальну суму понад 900 млн. гривень. Наразі роботи продовжуються на 69 об’єктах, на 39 з них вони вже виконані.

Читайте також:  Два місяці поза «російським світом»: що відновили у громаді на Харківщині

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:11
Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського
22:34
Як завтра вимикатимуть світло на Харківщині та по Україні. Прогноз Укренерго
21:51
Харківська 92-га бригада показала, як збили ворожий вертоліт Ка-52 (відео)
21:18
Максимум зусиль і на Харківщині, – Зеленський про відновлення після атаки РФ
20:46
Морози відступають: у Харкові потеплішає, очікуються снігопади та дощі

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: Ремонт Харківської обласної травматології зроблений на 55%»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 16:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже більш ніж на 55% відновили Харківську обласну травматологічну лікарню, яка зазнала руйнувань внаслідок двох бомбардувань та ракетного удару, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".