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Харьковчане могут получить бесплатные ноутбуки. Условия конкурса

Общество 10:04   11.12.2022
Елена Нагорная
Харьковчане могут получить бесплатные ноутбуки. Условия конкурса

Подать заявку на получение бесплатного ноутбука могут школы, стремящиеся обеспечить детей, не имеющих оборудования для обучения; общественные организации, благотворительные фонды и другие образовательные и творческие неприбыльные организации и инициативы, а также самозанятые лица.

В рамках проекта «СпівДія Ноут» украинцам планируют раздать 5 тысяч современных ноутбуков с лицензионным программным обеспечением, передает Харьковский облсовет в Facebook.

Инициатива реализовывается на всей территории Украины, кроме временно оккупированных по состоянию на сегодня территорий. Ноутбуки приобрели в рамках молодежной программы USAID «Мечтаем и действуем», которая выполняется организацией IREX в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Украины и украинской волонтерской платформой «СпівДія», а также компаниями HP Inc. и Microsoft.

Прием заявок стартовал 5 декабря и продлится до 15 декабря включительно. Со всеми деталями относительно необходимых шагов и критериев можно ознакомиться на сайте волонтерского объединения «СпівДія».

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Рассматриваться будут только полные заявки, которые содержат исчерпывающее обоснование потребности и необходимые подтверждающие документы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 10:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подать заявку на получение бесплатного ноутбука могут школы, стремящиеся обеспечить детей, не имеющих оборудования для обучения; общественные организации, благотворительные фонды и другие образовательные и творческие неприбыльные организации и инициативы, а также самозанятые лица.".