Более 5 тысяч ноутбуков от Google и ЮНЕСКО получили педагоги Харьковщины

Представители 40 учебных заведений Харьковской области получили сертификаты на 5185 новых ноутбуков, которые поступили при содействии компании Google и фонда ЮНЕСКО.

Ноутбуки помогут обеспечить качественное дистанционное образование, в частности на деоккупированных территориях. По словам главы Куньевского сельсовета Нерсеса Нерсисяна, в громаде было три школы, но во время оккупации захватчики разворовали все имущество, а два из трех заведений — вообще уничтожили, передает пресс-служба ХОВА.

«Наши учебные заведения с 1 сентября начали онлайн-обучение. Сейчас восстанавливаем интернет на территории громады. Поэтому эти ноутбуки будут очень кстати, наши учителя их ждут. Для нашей громады предусмотрено 55 ноутбуков — это полностью удовлетворяет потребности образовательной сферы», — сказал Нерсисян.

Вручали сертификаты министр образования и науки Сергей Шкарлет и председатель ОВА Олег Синегубов.

«Образовательный процесс на Харьковщине идет. Мы обучаем детей под пулями. Действительно, трудно, особенно на деоккупированных территориях. Спасибо всем педагогам за ту стойкость, за ту выносливость, за тот профессионализм, который вы демонстрируете ежедневно, обучая наших детей», — подчеркнул Синегубов.

В целом Украина получила 30 тысяч ноутбуков для учебных заведений. Ранее сообщалось, что Харьковщине полагается 5895 компьютеров.