Понад 5 тисяч ноутбуків від Google та ЮНЕСКО отримали педагоги Харківщини

Представники 40 навчальних закладів Харківської області отримали сертифікати на 5185 нових ноутбуків, які надійшли за сприяння компанії Google та фонду ЮНЕСКО.

Ноутбуки допоможуть забезпечити якісну дистанційну освіту, зокрема, на деокупованих територіях. За словами голови Куньєвської сільради Нерсеса Нерсисяна, у громаді було три школи, але під час окупації загарбники порозкрадали усе майно, а два з трьох закладів – взагалі знищили, передає пресслужба ХОВА.

“Наші заклади освіти з 1 вересня почали онлайн-навчання. Зараз відновлюємо інтернет на території громади. Тому ці ноутбуки будуть дуже доречними, наші вчителі на них чекають. Для нашої громади передбачено 55 ноутбуків – це повністю задовольняє потреби освітньої сфери”, – сказав Нерсисян.

Вручали сертифікати міністр освіти і науки Сергій Шкарлет і голова ОВА Олег Синєгубов.

“Освітній процес на Харківщині йде. Ми навчаємо дітей під кулями. Дійсно, важко, особливо на деокупованих територіях. Дякую всім педагогам за ту стійкість, за ту витривалість, за той професіоналізм, який ви демонструєте щодня, навчаючи наших дітей”, – наголосив Синєгубов.

Загалом Україна отримала 30 тисяч ноутбуків для закладів освіти. Раніше повідомлялося, що Харківщині передадуть 5895 комп’ютерів.