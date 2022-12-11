Харків’яни можуть отримати безкоштовні ноутбуки. Умови конкурсу
Подати заявку на отримання безкоштовного ноутбука можуть школи, що прагнуть забезпечити дітей, які не мають обладнання для навчання; громадські організації, благодійні фонди та інші освітні та творчі неприбуткові організації та ініціативи, а також самозайняті особи.
У межах проєкту “СпівДія Ноут” українцям планують роздати 5 тисяч сучасних ноутбуків із ліцензійним програмним забезпеченням, передає Харківська облрада у Facebook.
Ініціатива реалізується на всій території України, окрім тимчасово окупованих станом на сьогодні територій. Ноутбуки придбали у межах молодіжної програми USAID “Мріємо та діємо”, що виконується організацією IREX у партнерстві з Міністерством молоді та спорту України та українською волонтерською платформою “СпівДія”, а також компаніями HP Inc. та Microsoft.
Прийом заявок стартував 5 грудня та триватиме до 15 грудня включно. Із усіма деталями щодо необхідних кроків та критеріїв можна ознайомитись на сайті волонтерського об’єднання “СпівДія” .
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Розглядатимуть лише повні заявки, які містять вичерпне обґрунтування потреби та необхідні підтверджуючі документи.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 10:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подати заявку на отримання безкоштовного ноутбука можуть школи, що прагнуть забезпечити дітей, які не мають обладнання для навчання; громадські організації, благодійні фонди та інші освітні та творчі неприбуткові організації та ініціативи, а також самозайняті особи.".