ЦНАПы Харькова с 14 декабря снова будут регистрировать место жительства
Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения с 14 декабря будут вновь предоставлять услуги регистрации и снятия с регистрации места жительства/пребывания, сообщили в мэрии города.
С условиями получения услуг, в частности необходимыми для подачи документами, можно ознакомиться по ссылкам — регистрация (https://bit.ly/3ULQQGJ) и снятие с регистрации (https://bit.ly/3heNdvt).
Напомним, ЦНАПы работают ежедневно с 8:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья. Прием и выдачу документов производят по предварительной записи в электронной очереди. Зарегистрироваться можно через официальный сайт (https://dozvil.kh.ua/queue) и бесплатный многоканальный колл-центр (0-800-304-304).
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 13:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения с 14 декабря будут вновь предоставлять услуги регистрации и снятия с регистрации места жительства/пребывания, сообщили в мэрии города.".