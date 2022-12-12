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ЦНАПы Харькова с 14 декабря снова будут регистрировать место жительства

Общество 13:43   12.12.2022
Оксана Якушко
ЦНАПы Харькова с 14 декабря снова будут регистрировать место жительства

Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения с 14 декабря будут вновь предоставлять услуги регистрации и снятия с регистрации места жительства/пребывания, сообщили в мэрии города.

С условиями получения услуг, в частности необходимыми для подачи документами, можно ознакомиться по ссылкам — регистрация (https://bit.ly/3ULQQGJ) и снятие с регистрации (https://bit.ly/3heNdvt).

Напомним, ЦНАПы работают ежедневно с 8:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья. Прием и выдачу документов производят по предварительной записи в электронной очереди. Зарегистрироваться можно через официальный сайт (https://dozvil.kh.ua/queue) и бесплатный многоканальный колл-центр (0-800-304-304).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 13:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения с 14 декабря будут вновь предоставлять услуги регистрации и снятия с регистрации места жительства/пребывания, сообщили в мэрии города.".