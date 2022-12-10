В 44 громадах Харьковщины снова регистрируют место жительства

В 44 громадах области возобновили доступ к Реестр ТГ, сообщили в Департаменте цифровой трансформации ХОВА.

Теперь жители этих громад смогут получить в ЦНАПах или непосредственно в регистрационных органах местного самоуправления регистрацию места жительства.

Для Циркуновской и Чкаловской общин доступ к этому реестру должен быть восстановлен до конца следующей недели.

«По поручению начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова проводится комплексная работа в направлении возобновления доступа, который был заблокирован с начала агрессии РФ, в реестры всеми пользователями в территориальных общинах области и держателями реестров, которые имеют значение для предоставления важных административных услуг для жителей региона», – указали в Департаменте цифровой трансформации региона Харьковской ОВА.

В департаменте добавили, что координационная работа ХОВА будет продолжаться до окончательного возобновления доступа к реестрам и предоставления всего спектра административных услуг, находившихся на территории региона до начала боевых действий.

Ознакомиться со списком общин, в которых восстановлен доступ в Реестр территориального общества, можно тут.

Читайте также: В Харьковской области в Купянске и в Барвенково заработали ЦНАПы