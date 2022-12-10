В 44 громадах Харьковщины снова регистрируют место жительства
В 44 громадах области возобновили доступ к Реестр ТГ, сообщили в Департаменте цифровой трансформации ХОВА.
Теперь жители этих громад смогут получить в ЦНАПах или непосредственно в регистрационных органах местного самоуправления регистрацию места жительства.
Для Циркуновской и Чкаловской общин доступ к этому реестру должен быть восстановлен до конца следующей недели.
«По поручению начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова проводится комплексная работа в направлении возобновления доступа, который был заблокирован с начала агрессии РФ, в реестры всеми пользователями в территориальных общинах области и держателями реестров, которые имеют значение для предоставления важных административных услуг для жителей региона», – указали в Департаменте цифровой трансформации региона Харьковской ОВА.
В департаменте добавили, что координационная работа ХОВА будет продолжаться до окончательного возобновления доступа к реестрам и предоставления всего спектра административных услуг, находившихся на территории региона до начала боевых действий.
Ознакомиться со списком общин, в которых восстановлен доступ в Реестр территориального общества, можно тут.
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 21:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 44 громадах области возобновили доступ к Реестр ТГ, сообщили в Департаменте цифровой трансформации ХОВА.".