У 44 громадах Харківщини знову реєструють місце проживання

У 44 громадах області відновили доступ до Реєстру ТГ, повідомили у Департаменті цифрової трансформації ХОВА.

Відтепер мешканці цих громад зможуть отримати в ЦНАПах або безпосередньо в реєстраційних органах місцевого самоврядування реєстрацію місця проживання.

Для Циркунівської і Чкаловської громад доступ до цього реєстру має бути відновлений до кінця наступного тижня.

«За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова проводиться комплексна робота в напрямку поновлення доступу, який був заблокований з початку агресії рф, до реєстрів усіма користувачами в територіальних громадах області та утримувачами реєстрів, які мають значення для надання важливих адміністративних послуг для мешканців регіону», – зазначили в Департаменті цифрової трансформації регіону Харківської ОВА.

У департаменті додали, що координаційна робота ХОВА буде продовжуватися до остаточного поновлення доступу до реєстрів та надання всього спектру адміністративних послуг, що був на території регіону до початку бойових дій.

Ознайомитись зі списком громад, де відновили доступ до Реєстру територіальної громади, можна тут .