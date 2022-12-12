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ЦНАПи Харкова з 14 грудня знову реєструватимуть місце проживання

Суспільство 13:43   12.12.2022
Оксана Якушко
ЦНАПи Харкова з 14 грудня знову реєструватимуть місце проживання

Центр надання адміністративних послуг Харкова та його територіальні підрозділи з 14 грудня будуть надавати послуги реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування, повідомили в мерії міста.

З умовами отриманнями послуг, зокрема необхідними для подачі документами, можна ознайомитися за посиланнями – реєстрація ( https://bit.ly/3ULQQGJ) та зняття з реєстрації (https://bit.ly/3heNdvt).

Нагадаємо, ЦНАПи працюють щодня з 8:00 до 16:00, крім суботи та неділі. Прийом та видачу документів проводять за попереднім записом в електронній черзі. Зареєструватися можна через офіційний сайт (https://dozvil.kh.ua/queue) та безкоштовний багатоканальний кол-центр (0-800-304-304).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 13:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр надання адміністративних послуг Харкова та його територіальні підрозділи з 14 грудня будуть надавати послуги реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування, повідомили в мерії міста.".