ЦНАПи Харкова з 14 грудня знову реєструватимуть місце проживання

Центр надання адміністративних послуг Харкова та його територіальні підрозділи з 14 грудня будуть надавати послуги реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування, повідомили в мерії міста.

З умовами отриманнями послуг, зокрема необхідними для подачі документами, можна ознайомитися за посиланнями – реєстрація ( https://bit.ly/3ULQQGJ) та зняття з реєстрації (https://bit.ly/3heNdvt).

Нагадаємо, ЦНАПи працюють щодня з 8:00 до 16:00, крім суботи та неділі. Прийом та видачу документів проводять за попереднім записом в електронній черзі. Зареєструватися можна через офіційний сайт (https://dozvil.kh.ua/queue) та безкоштовний багатоканальний кол-центр (0-800-304-304).