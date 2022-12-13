В Харькове полиция освободила из гаража пленника, которого избивали (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Харьковчанин удерживал и избивал в своем гараже мужчину, чтобы тот вернул ему деньги, которые якобы задолжал.
13 декабря правоохранителей вызвали люди, которые услышали стук и призывы о помощи из закрытого гаража. Его владельца задержали, рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.
«Полицейские разыскали владельца гаража, которым оказался 40-летний житель Харькова. Злоумышленник закрыл, наносил телесные повреждения и удерживал в помещении 30-летнего мужчину, который якобы задолжал ему деньги и отказывался возвращать», — рассказали в ведомстве.
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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 21:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин удерживал и избивал в своем гараже мужчину, чтобы тот вернул ему деньги, которые якобы задолжал.".