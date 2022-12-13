У Харкові поліція визволила з гаража чоловіка, якого полонили та били (фото)
Харків’янин утримував та бив у своєму гаражі чоловіка, аби той повернув йому гроші, що начебто заборгував.
13 грудня правоохоронців викликали люди, які почули стукіт та заклики про допомогу із закритого гаража. Його власника затримали, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.
“Поліцейські розшукали власника гаража, яким виявися 40-річний мешканець Харкова. Зловмисник зачинив, наносив тілесні ушкодження та утримував у приміщенні 30-річного чоловіка, який начебто заборгував йому гроші та відмовлявся повертати”, – повідомили у відомстві.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини). Чоловікові загрожує до 5 років тюрми.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 21:08;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин утримував та бив у своєму гаражі чоловіка, аби той повернув йому гроші, що начебто заборгував.".