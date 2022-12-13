Live
  • Вівторок 13.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6
    • 🟢

У Харкові поліція визволила з гаража чоловіка, якого полонили та били (фото)

Події 21:08   13.12.2022
Елена Нагорная
У Харкові поліція визволила з гаража чоловіка, якого полонили та били (фото)

Харків’янин утримував та бив у своєму гаражі чоловіка, аби той повернув йому гроші, що начебто заборгував.

13 грудня правоохоронців викликали люди, які почули стукіт та заклики про допомогу із закритого гаража. Його власника затримали, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

“Поліцейські розшукали власника гаража, яким виявися 40-річний мешканець Харкова. Зловмисник зачинив, наносив тілесні ушкодження та утримував у приміщенні 30-річного чоловіка, який начебто заборгував йому гроші та відмовлявся повертати”, – повідомили у відомстві.

Читайте також:  На Салтівці чоловік із цеглою у пакеті напав на магазин

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини). Чоловікові загрожує до 5 років тюрми.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

19:55
“Пункти незламності” на Харківщині відкриті для всіх цілодобово – Синєгубов
19:27
Потужний генератор від німців встановили у Слобідському районі Харкова
18:59
Проїзд низкою доріг Харківщини через стихію до ранку закрито, але не для всіх
18:37
Ракетний удар, обстріли з танків та артилерії: зведення Генштабу по Харківщині
17:15
Зоопарк Харкова уклав першу угоду від початку війни на добудову «Планети мавп»

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові поліція визволила з гаража чоловіка, якого полонили та били (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 21:08;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин утримував та бив у своєму гаражі чоловіка, аби той повернув йому гроші, що начебто заборгував.".