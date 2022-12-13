У Харкові поліція визволила з гаража чоловіка, якого полонили та били (фото)

Харків’янин утримував та бив у своєму гаражі чоловіка, аби той повернув йому гроші, що начебто заборгував.

13 грудня правоохоронців викликали люди, які почули стукіт та заклики про допомогу із закритого гаража. Його власника затримали, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

“Поліцейські розшукали власника гаража, яким виявися 40-річний мешканець Харкова. Зловмисник зачинив, наносив тілесні ушкодження та утримував у приміщенні 30-річного чоловіка, який начебто заборгував йому гроші та відмовлявся повертати”, – повідомили у відомстві.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини). Чоловікові загрожує до 5 років тюрми.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області