На Салтівці чоловік із цеглою у пакеті напав на магазин

Патрульні поліцейські на Салтівці зловили злодія, який розбив електрощитову та скло в торговому павільйоні, щоб обікрасти його.

На слід злодія поліцейські вийшли майже миттєво. Патрулюючи вночі Салтівку, вони почули звук скла, що б’ється. А слідом виявили й місце події – торговий павільйон із розбитою вітриною.

“Недалеко, на вулиці Тракторобудівників, правоохоронці виявили та затримали чоловіка, який проник у торгове приміщення. В руках у нього був поліетиленовий мішок із цеглою всередині. Також на фасаді магазину патрульні побачили розбиту електрощитову”, – повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Харківщини.

Затриманий поліцейськими чоловік зізнався, що розбив корпус електрощитової, щоб вимкнути сигналізацію. А потім розбив скло, щоб проникнути в приміщення та здійснити крадіжку. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Надалі поліцейські перевірять чоловіка щодо причетності до інших подібних крадіжок на Салтівці.