На Салтівці чоловік із цеглою у пакеті напав на магазин
Патрульні поліцейські на Салтівці зловили злодія, який розбив електрощитову та скло в торговому павільйоні, щоб обікрасти його.
На слід злодія поліцейські вийшли майже миттєво. Патрулюючи вночі Салтівку, вони почули звук скла, що б’ється. А слідом виявили й місце події – торговий павільйон із розбитою вітриною.
“Недалеко, на вулиці Тракторобудівників, правоохоронці виявили та затримали чоловіка, який проник у торгове приміщення. В руках у нього був поліетиленовий мішок із цеглою всередині. Також на фасаді магазину патрульні побачили розбиту електрощитову”, – повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Харківщини.
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Затриманий поліцейськими чоловік зізнався, що розбив корпус електрощитової, щоб вимкнути сигналізацію. А потім розбив скло, щоб проникнути в приміщення та здійснити крадіжку. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Надалі поліцейські перевірять чоловіка щодо причетності до інших подібних крадіжок на Салтівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 10:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні поліцейські на Салтівці зловили злодія, який розбив електрощитову та скло в торговому павільйоні, щоб обікрасти його".