На Салтовке мужчина с кирпичом в пакете напал на магазин
Патрульные полицейские на Салтовке поймали вора, который разбил электрощитовую и стекло в торговом павильоне, чтобы обокрасть его.
На след вора полицейские вышли практически моментально. Патрулируя ночью Салтовку, они услышали звук бьющегося стекла. А следом обнаружили и место происшествия — торговый павильон с разбитой витриной.
«Недалеко, на улице Тракторостроителей, правоохранители обнаружили и задержали мужчину, проникшего в торговое помещение. В руках у него был полиэтиленовый пакет с кирпичом внутри. Также на фасаде магазина патрульные увидели разбитую электрощитовую», — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Читайте также: В Харькове поймали с поличным вора, который крал автоматику из подвалов домов
Задержанный полицейскими мужчина признался, что разбил корпус электрощитовой, чтобы выключить сигнализацию. А затем разбил стекло, чтобы проникнуть в помещение и совершить кражу. На место вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем полицейские проверят мужчину на предмет причастности к другим подобным кражам на Салтовке.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Салтовке мужчина с кирпичом в пакете напал на магазин»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 10:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские на Салтовке поймали вора, который разбил электрощитовую и стекло в торговом павильоне, чтобы обокрасть его".