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На Салтовке мужчина с кирпичом в пакете напал на магазин

Происшествия 10:56   13.12.2022
Оксана Горун
На Салтовке мужчина с кирпичом в пакете напал на магазин

Патрульные полицейские на Салтовке поймали вора, который разбил электрощитовую и стекло в торговом павильоне, чтобы обокрасть его.

На след вора полицейские вышли практически моментально. Патрулируя ночью Салтовку, они услышали звук бьющегося стекла. А следом обнаружили и место происшествия — торговый павильон с разбитой витриной.

Разбитая электрощитовая на Салтовке

«Недалеко, на улице Тракторостроителей, правоохранители обнаружили и задержали мужчину, проникшего в торговое помещение. В руках у него был полиэтиленовый пакет с кирпичом внутри. Также на фасаде магазина патрульные увидели разбитую электрощитовую», — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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    • Задержанный полицейскими мужчина признался, что разбил корпус электрощитовой, чтобы выключить сигнализацию. А затем разбил стекло, чтобы проникнуть в помещение и совершить кражу. На место вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем полицейские проверят мужчину на предмет причастности к другим подобным кражам на Салтовке.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 10:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские на Салтовке поймали вора, который разбил электрощитовую и стекло в торговом павильоне, чтобы обокрасть его".