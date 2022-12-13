На Салтовке мужчина с кирпичом в пакете напал на магазин

Патрульные полицейские на Салтовке поймали вора, который разбил электрощитовую и стекло в торговом павильоне, чтобы обокрасть его.

На след вора полицейские вышли практически моментально. Патрулируя ночью Салтовку, они услышали звук бьющегося стекла. А следом обнаружили и место происшествия — торговый павильон с разбитой витриной.

«Недалеко, на улице Тракторостроителей, правоохранители обнаружили и задержали мужчину, проникшего в торговое помещение. В руках у него был полиэтиленовый пакет с кирпичом внутри. Также на фасаде магазина патрульные увидели разбитую электрощитовую», — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Задержанный полицейскими мужчина признался, что разбил корпус электрощитовой, чтобы выключить сигнализацию. А затем разбил стекло, чтобы проникнуть в помещение и совершить кражу. На место вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем полицейские проверят мужчину на предмет причастности к другим подобным кражам на Салтовке.