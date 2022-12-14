Терехов едет в Ужгород на встречу с харьковчанами-переселенцами

Мэр Харькова Игорь Терехов будет в Ужгороде в эту субботу, 17 декабря.

В помещении Ужгородского горсовета Терехов встретится с переселенцами из Харькова, которые сейчас проживают в Ужгороде и Закарпатской области, сообщают в пресс-службе Харьковской мэрии.

Мероприятие пройдет на 2-м этаже в большом зале заседаний. Начало — в 11:00. Присутствовать на встрече могут все желающие.