В Харьков вернутся 95% жителей — мэр дал прогноз

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что в Харьков вернутся практически все, кто выехал. А потом — и оставшиеся 5%.

Такой прогноз городской голова сделал на пресс-конференции 2 декабря, отвечая на вопрос о расчетах, на основе которых разрабатывали генплан города, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мне задавали вопрос, сколько вернется харьковчан. 95% – это мой ответ. Потому что харьковчане – это такие люди, которые вернутся в Харьков», — убежден Терехов.

По его словам, сейчас в город активно возвращаются те, кто оставался в столице.

«Была такая волна, когда из-за границы в Киев приехали харьковчане, они там остались, сняли квартиры или что-то другое, а затем волна переезда из Киева в Харьков – такая мощная волна. Почему? А потому что в Киеве и Харькове примерно одно и то же. Только там ты снимаешь квартиру. Те же отключения, то же отопление. Хочется сказать, что у нас лучше… Харьковчане не приживаются ни в Киеве, ни за границей», — считает мэр.