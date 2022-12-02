Live
  • П’ятниця 02.12.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

До Харкова повернуться 95% жителів – мер дав прогноз

Політика 16:03   02.12.2022
Елена Нагорная
Оксана Горун
До Харкова повернуться 95% жителів – мер дав прогноз

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що до Харкова повернуться практично всі, хто виїхав. А потім – і 5%, що залишилися.

Такий прогноз міський голова зробив на пресконференції 2 грудня, відповідаючи на питання щодо розрахунків, на основі яких розробляли генплан міста, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Мені ставили питання, скільки повернеться харків’ян. 95% – це моя відповідь. Тому що харків’яни – це такі люди, які повернуться до Харкова”, – переконаний Терехов.

За його словами, зараз до міста активно повертаються ті, хто залишався у столиці.

Читайте також:  Збитки, завдані Харкову РФ, – близько 9 млрд доларів – Терехов

“Була така хвиля, коли з-за кордону до Києва приїхали харків’яни, вони там залишилися, зняли квартири чи щось інше, а потім хвиля переїзду з Києва до Харкова – така потужна хвиля. Чому? А тому що у Києві та Харкові приблизно одне й те саме. Тільки там ти винаймаєш квартиру. Ті ж відключення, те ж опалення. Хочеться сказати, що у нас краще… Харків’яни не приживаються ні в Києві, ні за кордоном”, – вважає мер.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

Новини за темою:

16:38
Мер Харкова – про електропостачання: “Поки що динаміка позитивна”
16:12
У Харкові перейменують 400 топонімів – Терехов (доповнюється)
15:45
Проїзд у Харкові залишатиметься безкоштовним – Терехов
15:29
Збитки, завдані Харкову РФ, – близько 9 млрд доларів – Терехов
15:14
Комунальники Харкова ремонтують водопровід на Олексіївці та Науковій

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «До Харкова повернуться 95% жителів – мер дав прогноз»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 16:03;

    • Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що до Харкова повернуться практично всі, хто виїхав. А потім – і 5%, що залишилися".