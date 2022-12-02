До Харкова повернуться 95% жителів – мер дав прогноз

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що до Харкова повернуться практично всі, хто виїхав. А потім – і 5%, що залишилися.

Такий прогноз міський голова зробив на пресконференції 2 грудня, відповідаючи на питання щодо розрахунків, на основі яких розробляли генплан міста, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Мені ставили питання, скільки повернеться харків’ян. 95% – це моя відповідь. Тому що харків’яни – це такі люди, які повернуться до Харкова”, – переконаний Терехов.

За його словами, зараз до міста активно повертаються ті, хто залишався у столиці.

“Була така хвиля, коли з-за кордону до Києва приїхали харків’яни, вони там залишилися, зняли квартири чи щось інше, а потім хвиля переїзду з Києва до Харкова – така потужна хвиля. Чому? А тому що у Києві та Харкові приблизно одне й те саме. Тільки там ти винаймаєш квартиру. Ті ж відключення, те ж опалення. Хочеться сказати, що у нас краще… Харків’яни не приживаються ні в Києві, ні за кордоном”, – вважає мер.