Терехов їде в Ужгород на зустріч із харків’янами-переселенцями

Мер Харкова Ігор Терехов буде в Ужгороді цієї суботи, 17 грудня.

У приміщенні Ужгородської міськради Терехов зустрінеться з переселенцями з Харкова, які зараз мешкають в Ужгороді та Закарпатській області, повідомляють у пресслужбі Харківської мерії.

Захід відбудеться на другому поверсі у великій залі засідань. Початок – об 11:00. На зустріч можуть прийти всі охочі.