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Терехов їде в Ужгород на зустріч із харків’янами-переселенцями

Суспільство 18:57   14.12.2022
Олена Нагорна
Терехов їде в Ужгород на зустріч із харків’янами-переселенцями

Мер Харкова Ігор Терехов буде в Ужгороді цієї суботи, 17 грудня.

У приміщенні Ужгородської міськради Терехов зустрінеться з переселенцями з Харкова, які зараз мешкають в Ужгороді та Закарпатській області, повідомляють у пресслужбі Харківської мерії.

Захід відбудеться на другому поверсі у великій залі засідань. Початок – об 11:00. На зустріч можуть прийти всі охочі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 18:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов буде в Ужгороді цієї суботи, 17 грудня.".