Терехов їде в Ужгород на зустріч із харків’янами-переселенцями
Мер Харкова Ігор Терехов буде в Ужгороді цієї суботи, 17 грудня.
У приміщенні Ужгородської міськради Терехов зустрінеться з переселенцями з Харкова, які зараз мешкають в Ужгороді та Закарпатській області, повідомляють у пресслужбі Харківської мерії.
Захід відбудеться на другому поверсі у великій залі засідань. Початок – об 11:00. На зустріч можуть прийти всі охочі.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов буде в Ужгороді цієї суботи, 17 грудня.".