В Харькове временно не будут регистрировать денежную помощь от ООН

Пункты регистрации благотворительного фонда «Право на защиту» на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) прекращают работу с 17 декабря до конца года, сообщила мэрия Харькова.

До конца недели пункты будут принимать только тех, кто предварительно записан в очередь, отметили в ЦНАПе Харькова. Всем, кто уже зарегистрировался, выплаты будут продолжать поступать.

«Эта пауза в работе очень нужна и нам и партнеру, чтобы обработать все заявки. Поэтому следующие несколько недель у нас не будет возможности принимать новых желающих», — отметили в благотворительном фонде ООН.

В ЦНАП обратили внимание, что специалисты могут звонить по телефону для уточнения информации. При этом специалист должен представиться, указать номер заявки и дату регистрации, чтобы вы могли убедиться, что вам звонит по телефону не мошенник. Также там отметили, что специалисты никогда не потребуют назвать CVV-код (трехзначный код на обратной стороне банковской карты). Если у вас спрашивают такие данные, в частности просят ввести их по ссылке, это мошенники.

В то же время, основной информационный телеграмм-канал https://t.me/IDPhelp продолжит предоставлять консультации в обычном режиме. Также продолжает работать горячая линия УВКБ ООН: 0-800-30-77-11.