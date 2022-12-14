У Харкові тимчасово не реєструватимуть на грошову допомогу від ООН
Пункти реєстрації благодійного фонду “Право на захист” на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) припиняють роботу з 17 грудня до кінця року, повідомила мерія Харкова.
До кінця тижня пункти прийматимуть лише тих, хто попередньо записаний у чергу, зазначили в ЦНАПі Харкова. Усім, хто вже зареєструвався, виплати продовжуватимуть надходити.
«Ця пауза в роботі дуже потрібна і нам, і партнеру, щоб обробити всі заявки. Тому наступні кілька тижнів ми не матимемо змоги приймати нових охочих», – зазначили в благодійному фонді ООН.
У ЦНАП звернули увагу, що фахівці можуть телефонувати для уточнення інформації. При цьому фахівець має представитися, зазначити номер заявки та дату реєстрації, щоб ви могли впевнитися, що вам телефонує не шахрай. Також там зауважили, що спеціалісти ніколи не будуть вимагати назвати CVV-код (тризначний код на зворотній стороні банківської картки). Якщо у вас запитують такі дані, зокрема, просять ввести їх за посиланням, це шахраї.
Водночас основний інформаційний телеграм-канал https://t.me/IDPhelp продовжить надавати консультації у звичному режимі. Також продовжує працювати гаряча лінія УВКБ ООН: 0-800-30-77-11.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 15:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пункти реєстрації благодійного фонду “Право на захист” на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) припиняють роботу з 17 грудня до кінця року, повідомила мерія Харкова.".