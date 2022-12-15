На Харьковщине из-за российского обстрела загорелось двухэтажное здание
В ГСЧС сообщили о том, что очередной пожар из-за боевых действий на Харьковщине случился в 6 утра 14 декабря.
«В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом, в двухэтажном административном здании. Информация о происшествии поступила в 6:00. На место выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия горело разрушенное двухэтажное административное здание на общей площади 50 кв. м. Жертв и пострадавших не обнаружено», — проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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К 10:50 огонь потушили. Это был единственный за сутки пожар, возникший из-за вражеских обстрелов в регионе. Однако в области в целом случилось 14 пожаров.
Отметим, что Купянский район в последние недели подвергается беспрерывным обстрелам — в том числе из танков, минометов и артиллерии. Также российская армия регулярно бьет по местности, которую еще недавно объявляла частью «русского мира», ракетами С-300.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о том, что очередной пожар из-за боевых действий на Харьковщине случился в 6 утра 14 декабря".